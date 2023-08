Foragido é preso com pistola Bersa no bairro Palmeiras

Pinheiral – Um foragido da justiça foi preso após desobedecer à ordem de parada da polícia e tentar fugir de moto, na madrugada deste sábado, no bairro Palmeiras. Com ele os PMs encontraram uma pistola Bersa com 15 munições intactas.

De acordo com o registro da ocorrência, agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, patrulhavam o bairro quando avistaram o suspeito, que conduzia uma moto pela Rua Helena Correia Miranda, com uma mulher na garupa. Ao receber ordem de parada dos policiais, o suspeito acelerou a motocicleta numa tentativa de fuga, mas foi perseguido pela viatura. Após buscas pelas ruas do bairro, os policiais conseguiram encontra-lo escondido num matagal. Durante a abordagem ao suspeito, os PMs encontraram a pistola Bersa, com numeração raspada e carregada com 15 munições intactas.

Contra o homem já havia um mandado de prisão em aberto e ele foi levado para a 101º Delegacia de Polícia onde permaneceu preso autuado por porte ilegal de arma e por desobediência. A mulher que estava na garupa também foi levada para a delegacia. Ela foi ouvida pelas autoridades policiais e liberada.

Foto: enviada pela PM