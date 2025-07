Foragido por estupro de vulnerável é preso ao desembarcar no Galeão

Rio de Janeiro – A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (30), um homem foragido pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), durante uma fiscalização de rotina realizada por policiais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional (DEAIN).

O homem desembarcava de um voo vindo de Porto Alegre (RS) quando foi identificado e detido. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável.