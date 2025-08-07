Foragido por estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio é preso em Resende

Resende – Um homem de 46 anos, suspeito de cometer diversos crimes de violência contra a mulher, foi preso nesta quinta-feira (7), em Resende, após mais de quatro anos foragido da Justiça. Ele foi localizado na Rua Projeta, no bairro Vicentina, após investigação conduzida pelo Núcleo de Atendimento à Mulher da 89ª Delegacia de Polícia.

O suspeito responde por estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio, entre outros crimes. De acordo com a polícia civil, durante o período em que esteve foragido, ele se mantinha em paradeiro desconhecido para dificultar sua captura.

A prisão foi feita após a expedição de um mandado de prisão preventiva. O caso foi registrado na 89ª DP e o homem permanece à disposição da Justiça.