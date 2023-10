Foragido por homicídio qualificado é preso pela PRF, em Piraí

Piraí – Um homem de 28 anos foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem na altura do Km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, nesta sexta-feira (13). Segundo os policiais, ele estava foragido da justiça pelo crime de homicídio qualificado.

Ainda de acordo com a PRF, o homem teria tentado se passar por outra pessoa, informando dados de um falecido. Após consulta no sistema, verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio qualificado, expedido pela Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida – GURUPI – Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. O homem teria confirmado que estava foragido e que vinha de Sorocaba em direção a Itaboraí.

O suspeito foi levado para a 94ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.