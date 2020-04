Foragido por suspeita de assaltar empresa é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 13:14 horas

Prisão aconteceu pela PM na manhã desta quinta-feira (09), no bairro 207, em Volta Redonda

Volta Redonda – Um homem, de 29 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por policiais do 28º BPM na manhã desta quinta-feira (09), na Rua Vereador Francisco Evangelista Delgado, no bairro 207, em Volta Redonda. De acordo com a ocorrência, equipes da PM foram ao local após denúncia anônima, que indicava a presença do suspeito em uma residência, informando que o mesmo teria participado de um assalto a mão armada no dia 07 de fevereiro deste ano, dentro de uma empresa de ramo de aço, em Barra Mansa. Na ocasião, o suspeito teria abordado uma funcionária do estabelecimento e levado a quantia de R$ 53.750,00.

A PM afirma que após receber a denúncia, foi ao local indicado e encontrou o suspeito, que confessou sua participação no crime. De acordo com a ocorrência, durante a abordagem, ele disse aos policiais que teve a ajuda de um comparsa e que o plano do assalto foi ‘orquestrado’ por um funcionário que tinha cargo de confiança dentro da empresa.

Após a confissão, a PM encaminhou o suspeito até a 90ª DP (Barra Mansa), que foi ouvido, permanecendo preso após receber o mandado de prisão, ainda nesta quinta-feira.