Matéria publicada em 24 de maio de 2021, 13:19 horas

Fim de semana teve dispersão de aglomeração, festa encerrada, autuações e notificações

Volta Redonda- Após percorrer 15 bairros entre os dias 20 (quinta-feira) e 23 (domingo), a atuação da força-tarefa mostrou bons resultados no primeiro fim de semana em que o novo decreto de medidas restritivas contra a Covid-19 entrou em vigor.

Neste período a equipe da Prefeitura de Volta Redonda interditou três estabelecimentos comerciais, onde um dos comércios interditados também foi autuado. A força-tarefa emitiu ainda três notificações, além de dispersarem uma aglomeração e encerrarem uma festa clandestina.

“A pandemia não acabou e precisamos da conscientização de todos para vencer esse vírus. Emitimos novo decreto e a fiscalização continuará orientando e fazendo valer as regras que salvam vidas”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Com servidores da secretaria de Fazenda (SMF), Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, a força-tarefa interditou na quinta-feira (20), um estabelecimento comercial, no bairro Volta Grande, que estava promovendo música e ocupando a via sem licença para entretenimento, além de apresentar aglomeração e descumprir o decreto municipal.

Na sexta-feira (21), os agentes percorreram os bairros Retiro, Aterrado, São Geraldo, Monte Castelo, Vila Rica e Centro. Foram lavradas três notificações para regularização de licença que permite ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras.

A força-tarefa interditou no sábado (22), um bar no Centro que estava descumprindo as medidas restritivas e funcionava como boate, promovendo aglomeração, música alta, além de desrespeitar medidas de prevenção como uso de máscara e distanciamento.

No mesmo dia os agentes também dispersaram uma aglomeração na Praça da Colina e encerraram uma festa clandestina no bairro Eucaliptal. Também foram fiscalizados estabelecimentos nos bairros: Vila Rica/Tiradentes, Siderlândia, São Geraldo, Colina, Vila Mury, Parque das Ilhas, Três Poços, Aterrado, São Lucas e Retiro.

O balanço de fim de semana da força-tarefa teve ainda um bar interditado no domingo, dia 23, no São Lucas, por descumprimento do decreto. Neste dia as equipes percorreram ainda os bairros Água Limpa, Conforto, Aterrado, Vila Mury, Santo Agostinho, São Geraldo, Três Poços e Retiro.

Denúncias

Em caso de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.