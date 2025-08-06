quarta-feira, 6 agosto 2025
Funcionário é preso por tentativa de furto em empresa de Itatiaia

Suspeito foi flagrado ao tentar sair da empresa com aproximadamente oito quilos de cobre triturado

by arthur

Foto: Divulgação

Itatiaia – Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentativa de furto de cobre, nesta quarta-feira (6), nas dependências de uma empresa localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Marechal Jardim, em Penedo, distrito de Itatiaia.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar a ocorrência. No local, o gestor patrimonial da empresa relatou que um dos funcionários foi flagrado por um dos seguranças ao tentar sair da empresa com aproximadamente oito quilos de cobre triturado, escondido dentro de um capacete coberto por uma camisa escura.

Após ser abordado, o suspeito foi conduzido à sala de reunião da empresa, onde permaneceu até a chegada da polícia. Todas os envolvidos foram levados à 99ª Delegacia de Polícia (DP) para os devidos esclarecimentos.

O material foi apreendido e encaminhado para perícia. O homem foi autuado e permaneceu preso por tentativa de furto, com base no artigo 155 combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

