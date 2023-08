Furto dentro de ônibus na rodoviária de Resende

Um homem, de 34 anos, foi detido por populares, até a chegada da polícia, na Rodoviária de Resende, localizada na Rodovia Presidente Dutra, após furtar R$120 e um celular de um motorista de ônibus, de 51 anos, dentro do veículo.

De acordo com a ocorrência, os agentes do 37º Batalhão de Policia foram acionados pelo motorista. Chegando ao local os PMs ficaram sabendo pela vítima que ele teria entrado em luta corporal com o suspeito e conseguindo recuperar seus pertences. Todos os envolvidos foram conduzidos para a 89º Delegacia de Polícia, onde o suspeito foi autuado por furto e permaneceu preso.