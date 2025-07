GAT 2 apreende drogas e materiais do tráfico em casa abandonada em BM

Barra Mansa – Agentes do 2º Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na manhã desta sexta-feira (18), drogas e materiais utilizados pelo tráfico em uma casa abandonada no bairro Boa Vista 3, em Barra Mansa.

A ação teve início após a equipe receber informações de que uma casa localizada na Rua José Abel estaria sendo utilizada por integrantes de uma organização criminosa para a embalagem e o armazenamento de drogas. Ao chegarem ao local informado, os agentes constataram que o portão e as portas da residência estavam abertos e, do lado de fora, conseguiram visualizar parte do material. Apesar do aspecto de abandono do imóvel, a equipe realizou chamadas pelo possível morador, mas não obteve resposta. Diante da situação, os agentes entraram na casa, onde encontraram todo o material apreendido.

No interior do imóvel foram encontrados 150 tambores contendo cocaína, duas tiras de maconha, uma balança de precisão, doze folhas com etiquetas e anotações relacionadas ao tráfico local, além de três rolos de filme plástico e três caixas fechadas de sedas para enrolar cigarros de maconha. Também foram apreendidos 1.600 sacos plásticos transparentes, 800 sacos plásticos verdes e uma tesoura.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia (DP) de Barra Mansa, onde a ocorrência foi registrada.

A ação contou com a equipe do GAT 2, composta pelo 2º Sargento Flávio, 3º Sargento Cardoso, 3º Sargento Werneck, Cabo Tulio e Soldado J. Santos.