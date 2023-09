Angra dos Reis – Policiais do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 33º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta terça-feira (5) um homem suspeito de tráfico de drogas. Com ele, os agentes encontraram uma pistola Girsan 9mm, de fabricação turca. A prisão aconteceu no bairro Sapinhatuba I. O suspeito foi conduzido para a 166ª Delegacia de Polícia (Angra).