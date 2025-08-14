GAT II apreende drogas durante Operação Impacto em Barra Mansa

Barra Mansa – O Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizou uma apreensão de drogas, na tarde desta quinta-feira (14), durante a Operação Impacto no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa.

A ação ocorreu na Rua Francisco Bento da Silva, onde foram encontrados 20 embalagens contendo maconha, 46 pedras de crack, 12 haxixe, 2 cristais (MD), 12 ice, 36 embalagens contendo pó branco (cocaína), 5 frascos de cheirinho da loló, 10 comprimidos de ecstasy e13 cigarros de maconha.

O material foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso será registrado.