Gerente do tráfico do Morro da Caixa d´Água é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 16:28 horas

Angra dos Reis – Um homem, considerado gerente do tráfico de drogas no morro da Caixa d´Água foi preso nesta terça-feira (26) na Itinga, em Angra dos Reis, quando policiais militares verificavam informações sobre tráfico de drogas encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177).

Segundo os agentes do 33º BPM (Angra dos Reis), a equipe realizava patrulhamento na localidade, quando observaram um homem em atitude suspeita com uma mochila nas costas. Quando percebeu que os policiais se deslocavam em sua direção, ele tentou fugir, entrando um uma residência próxima, onde acabou sendo capturado. Ao ser preso, os policiais identificaram-no como sendo Daivid Alcântara dos Santos, vulgo “DVD”, gerente do tráfico no Morro da Caixa d´Água e responsável por efetuar tiros contra os agentes quando eram realizadas operações em diversas comunidades. No interior de sua mochila, foram encontrados 113 pinos de cocaína e 38 de maconha. Diante dos fatos, ele foi encaminhado juntamente com o material apreendido à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale ressaltar que a população de Angra dos Reis pode denunciar qualquer atividade criminosa na cidade ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177(custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, enviando fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.