GM apreende jovem pichando o Parque Centenário em Barra Mansa

Após denuncia, agentes identificaram a menor que foi encaminhada a 90ª DP

Barra Mansa- Nesta segunda-feira, dia 16, após denúncia, a Guarda Municipal de Barra Mansa apreendeu uma jovem, de 17 anos, por praticar dano ao patrimônio público no Parque Centenário, no Centro. De acordo com a GM, uma equipe em ronda foi comunicada do ato e em posse das características abordou a estudante, que estava sentada no banco danificado.

“Nossos agentes foram acionados para atender a ocorrência e chegando ao local identificaram a jovem, que durante a abordagem admitiu ter praticado o dano”, explicou o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente.

Ainda segundo a GM, a adolescente foi comunicada que a sua ação configura dano ao patrimônio público e que seria encaminhada à 90ª DP, onde seria aguardada a presença de um responsável. “Conduzimos a jovem até a delegacia para o registro da ocorrência e aguardamos a chegada do responsável, no caso a mãe da jovem”, detalhou Valente.

Até às 17h o registro policial não havia sido concluído.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, pichação e o furto de cabos são os danos mais recorrentes no município e todos os envolvidos nos delitos são encaminhados à delegacia de polícia. “Somente neste mês de maio a Guarda Municipal já efetuou três prisões por furto de cabos e danos ao patrimônio público. Quando o crime envolve a participação de menores, é solicitada a presença dos responsáveis e do Conselho Tutelar”, explicou Abreu.

Neste ano o Parque Centenário já foi alvo de pichação nos bancos e no busto do Barão de Aiuruoca, além do furto de luminárias e cabos. “Independente de qual seja o ato infracional, os envolvidos são encaminhados à 90ª DP, haja visto que causar danos ao patrimônio público é crime previsto no artigo 163 do Código Penal, sob pena que pode ir de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de uma multa. No caso de pichação, além de se enquadrar na lei referente, trata-se de um crime ambiental, de acordo com o artigo 65 da Lei 9.605”, concluiu Capitão Abreu.

Denuncie

As pessoas que identificarem algum ato de vandalismo podem entrar em contato com a Guarda Municipal, através dos telefones (24)3028-9369 e (24) 3028-9339 ou pode discar para o 153.