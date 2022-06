GM de Volta Redonda auxilia Segurança Presente em operação na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 16:08 horas

Agentes municipais conduziram veículo com passagem policial à 93ª DP

Volta Redonda- Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), da secretaria de Ordem Pública (Semop), auxiliaram uma equipe do programa Segurança Presente, do Governo do Estado, em uma ocorrência de receptação de veículo na noite de quinta-feira (9). O fato aconteceu no bairro Vila Santa Cecilia, onde uma motocicleta foi identificada sem placa, estacionada na Rua 14.

Durante patrulhamento no bairro, os agentes do Segurança Presente, ao atentarem para o veículo, buscaram e conseguiram identificar o proprietário, que já possuía passagem policial. A motocicleta estava com o chassi e o número do motor raspados.

A Guarda Municipal foi acionada pelos agentes do Segurança Presente e conduziu a moto à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no Aterrado, onde o proprietário foi autuado por receptação. O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a integração das forças de segurança neste início do programa em Volta Redonda.

“O programa foi lançado recentemente na cidade, mas o trabalho de integração entre as forças de segurança já vem sendo trabalhado há algum tempo no município. E os resultados têm sido cada vez mais positivos. Tudo feito com planejamento e estratégia. Parabéns às equipes pelo trabalho”, afirmou o secretário Luiz Henrique.