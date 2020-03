GM recupera veículo furtado em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 14:43 horas

Barra Mansa – Um veículo, modelo VW Gol, branco, com placas de Barra Mansa, com registro de furto, foi recuperado na manhã desta quinta-feira, 26, por Guardas Municipais, na Rua Julia de Oliveira Leal, no bairro Santa Rosa.

Segundo o boletim de ocorrência da GM, um homem, não identificado, informou aos guardas, que faziam ronda no endereço, que o veículo estava abandonado, sem as rodas, no local. Cientes da denúncia, após encontrarem o veículo e consultarem os sistemas, o proprietário do veículo, que reside no bairro Vista Alegre, foi identificado e informado sobre a recuperação.

Ele foi orientado a comparecer no local para resgatar o veículo e posteriormente, ir até a 90ª DP (Barra Mansa).