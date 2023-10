Governador alinha transferência de lideranças criminosas para presídios federais

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro se reuniu com o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, para alinhar o processo de pedido de transferência de líderes das facções criminosas do Rio de Janeiro para presídios federais. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (11), na sede do Ministério Público, no centro do Rio, e contou com a presença dos secretários das polícias Militar e Civil, da Secretaria de Administração Penitenciária e do procurador-geral do Estado.

“O primeiro passo para a transferência dos presos para presídios federais foi a realização da lista com os nomes dos líderes das facções criminosas. O trabalho foi feito em conjunto com as forças estaduais de segurança e os promotores de Justiça. Foi preciso ter critérios claros e detalhados para que a transferência seja feita de forma correta e benéfica para o Estado”, disse Castro.

O balanço da Operação Maré também foi abordado na reunião, além da parceria estratégica do Governo do Estado com o Ministério Público. “Quero parabenizar os nossos agentes de segurança pública. Em apenas três etapas da Operação Maré, já demos um prejuízo de mais de R$ 20 milhões às facções criminosas e vamos continuar asfixiando essas máfias. Não há lugar no estado em que as forças de segurança não entrem. Continuaremos com o trabalho focado em tecnologia, aliado à inteligência e estratégia. Estamos no caminho certo”, afirmou o governador.

O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, destacou a importância da parceria dos órgãos estaduais e federais no combate à criminalidade. “A segurança pública é prioridade para o Ministério Público. Já atuamos de forma efetiva com investigação criminal, execução penal, ocupação irregular do solo, sistema financeiro, entre outras funções pertinentes ao MP. Com relação às transferências de presos, já estamos trabalhando em conjunto com as forças de segurança estaduais e a lista será elaborada com responsabilidade e estratégia”, concluiu Mattos.