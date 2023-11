Governador Cláudio Castro recria Secretaria de Estado de Segurança Pública

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro anunciou no início da noite desta segunda-feira (27) que vai recriou a Secretaria de Segurança Pública no estado. A intenção, segundo ele, é fortalecer as ações de segurança da Polícia Civil e da Polícia Militar.

A pasta já tem titular: o delegado da Polícia Federal Victor César dos Santos. A ele, Castro pediu a criação de um plano de segurança que integre as forças. “Também vamos investir em uma corregedoria unificada para trazer ainda mais rigor às investigações”, anunciou.

Victor César dos Santos foi o responsável por prender, em 2006, o contraventor Rogério Andrade. De 2021 até fevereiro deste ano, Victor atuava como superintendente da PF em Brasília.