Governo do Estado recebe helicóptero para reforçar a frota aérea da Polícia Civil

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2022, 15:52 horas

Rio- O Governo do Estado recebeu, na sexta-feira, 11, um novo helicóptero com o objetivo de reforçar a frota da Polícia Civil. O modelo “Leonardo AW-119Kx” (Koala) é o primeiro das duas aeronaves adquiridas com recursos oriundos do Gabinete de Intervenção Federal (GIF). O equipamento já chega preparado para receber o flir, uma câmera termográfica capaz de identificar criminosos escondidos, à noite ou no escuro, pelo calor do corpo e dos armamentos em utilização.

– Esse é um equipamento pensado exclusivamente para a realidade do Rio de Janeiro. Não é uma aeronave que está ali na prateleira aleatoriamente – comentou o governador Cláudio Castro.

– A intervenção nos ajudou a organizar uma questão de infraestrutura fundamental. A nós, do Governo do Estado, cabe a gratidão dupla: pelo tempo que a equipe ficou conosco nos ajudando a reequilibrar a nossa equipe, e também essa infraestrutura que só foi possível com aporte federal, naquele momento de profunda crise financeira do estado do Rio – acrescentou o governador.

Fabricado nos Estados Unidos, o helicóptero passou por processo de blindagem em Porto Alegre, no Sul do Brasil, onde foi adaptado para as operações do Serviço Aeropolicial (Saer) da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Trata-se de uma aeronave multimissão com capacidade para ações diurnas e noturnas.

– Hoje, o Gabinete de Intervenção Federal inicia a efetivação da última entrega após a qual será extinto. A materialização dos efeitos de todo aquele período fica traduzida pelo legado herdado pela segurança pública, com a melhoria das condições de trabalho e da operacionalidade para a segurança do povo fluminense – disse o ministro de Estado da Defesa, general do Exército Walter Braga Netto. Ele foi interventor federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro no período de fevereiro a dezembro de 2018 e responsável pela compra da aeronave.

Após a entrega do helicóptero, a Polícia Civil vai instalar o Olho do Águia. A câmera tem alcance de cinco mil metros e é um equipamento de inteligência usado em investigações sensíveis, na localização de alvos, no acompanhamento da movimentação de criminosos, inclusive na mata.

Essa é a terceira aeronave da Polícia Civil, que já possuía a H350 (esquilo) e a Huey II (sapão). A chegada de mais um helicóptero, também adquirido pelo GIF, está prevista para o segundo semestre deste ano. O novo equipamento, um AW-169, virá com a câmera termográfica instalada.