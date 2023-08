Governo do Estado vai integrar câmeras de supermercados a sistema da Polícia Militar

Estado do Rio – Durante reunião nesta quarta-feira (16), no Palácio Guanabara, o Governo do Estado propôs à Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj) uma ação integrada que vai conectar imagens de câmeras e sinais de sensores de instituições públicas e privadas com o serviço de atendimento emergencial 190, da Polícia Militar. A sugestão foi aceita e, em breve, a PM passará a receber imagens das câmeras das 30 principais redes de supermercados do estado do Rio.

“ Essa é mais uma ferramenta tecnológica que adotamos em prol da segurança pública. O 190 Integrado traz agilidade no atendimento prestado pela Polícia Militar e está sendo ampliado aos poucos. É muito bom ter esse diálogo com os representantes das redes de supermercados, um setor importante para a economia do Rio de Janeiro e que têm um papel fundamental na retomada do crescimento do nosso estado”, disse o governador Cláudio Castro.

O presidente da Asserj, Fábio Queiroz, destacou a importância do encontro, que contou com a participação dos secretários da Casa Civil, Nicola Miccione; Governo, Bernardo Rossi: Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho; Polícia Civil, Fernando Albuquerque, e Defesa Civil, Leandro Monteiro. “Foi um encontro extremamente produtivo, para que o setor privado entenda as ações de segurança pública que estão sendo implementadas pelo Governo do Estado do Rio. A expectativa é que se integre ainda mais as polícias Civil e Militar ao empresariado do setor de supermercados, refletindo em maior confiança do empresário, para fazer mais e melhores investimentos no estado do Rio de Janeiro”, ressaltou.

190 Integrado

O aviso de chamamento público para o sistema 190 Integrado, já publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, permite a instituições públicas e privadas a realização de acordo de cooperação de cessão de câmeras de videomonitoramento e de alerta de sensores para o programa PMERJ Digital. Os interessados podem realizar seu cadastro no site da Polícia Militar (sepm.rj.gov.br), cedendo imagens e sistemas de alerta para colaborar com o monitoramento de locais de circulação de público – vias urbanas, praças, estações de transporte, shoppings, agências bancárias e hotéis, entre outros.