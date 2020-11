GPS ajuda PM a localizar carro roubado em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 14:51 horas

Barra Mansa – Policiais militares recuperaram na segunda-feira, dia 16, um VW/UP, roubado no mesmo dia, após os assaltantes renderem uma mulher de 29 anos, na Rua Duque de Caxias, no Centro de Barra Mansa. A vítima solicitou ajuda dos policiais militares, que depararam com criminosos no veículo, próximo a Praça da Matriz, também no Centro da cidade, onde começou a perseguição.

A vítima informou aos agentes que o celular dela estava no carro e, por meio do GPS , eles conseguiram localizar o VW/UP abandonado na Rua 14, no Jardim das Acácias, em Porto Real.