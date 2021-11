Grande quantidade de drogas é apreendida na Serra das Araras em Piraí

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 19:53 horas

Piraí – Equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC) e da 7ª DEL PRF realizavam fiscalização de combate ao narcotráfico no km 227 da Dutra, Posto PRF de Caiçara, em Piraí, na quinta-feira, dia 25, quando abordaram uma caminhonete VW/Saveiro, com placas de Formosa do Oeste/PR, tendo como ocupante o condutor de 48 anos. Ele apresentou nervosismo com a abordagem policial.

Foi utilizada a cadela K9 May para farejar o veículo, que aparentemente transportava carga de flores artificiais e quadros com temas religiosos. A K9 deu sinal positivo demonstrando que algo ilícito era transportado, e após revista foi verificado que escondidos entre a carga transportada e em compartimentos nas laterais do veículo havia vários tabletes de drogas e 2 carregadores de arma para munição calibre 9 mm.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico de drogas. O preso alegou que receberia R$ 2.000 para levar o veículo com os materiais ilícitos até o Rio de Janeiro.

No total eram transportados aproximadamente 190 kg de maconha, cerca de 800 g de cocaína e 02 carregadores para calibre 9 mm.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda.