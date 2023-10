Grupo é detido por tráfico no bairro Ponte Alta

Volta Redonda – Dois homens e dois adolescentes foram detidos na manhã desta quinta-feira (5), por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, por tráfico de drogas no bairro Ponte Alta. Com o grupo a polícia apreendeu 10 pinos de cocaína, dois celulares, uma touca ninja e R$ 105 em dinheiro.

Eles foram surpreendidos pelos policiais, que estavam em patrulhamento, na Rua Luxemburgo. As drogas foram encontradas pelos PMs parte em uma marquise de um comércio onde o grupo se localizava e parte arrecadada durante a revista pessoal aos suspeitos.

O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia.