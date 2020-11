Grupo é flagrado com armas e farto material entorpecente em Três Rios

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 10:09 horas

Três Rios – Cinco pessoas, entre 18 e 27 anos, foram detidas por policiais militares do 38º Batalhão na madrugada desta segunda-feira (16), em Três Rios, após serem flagradas com armas e farto material entorpecente. Ao todo, segundo a PM, com o grupo, foram apreendidas 234 tiras de maconha; 240 pinos de cocaína; 03 rádios transmissores; uma pistola Glock .40 com kit rajada; 23 munições intactas do mesmo calibre, além de outra pistola Glock .4O com a numeração raspada.

De acordo com a PM, o flagrante aconteceu na Rua Cecília Meireles, no bairro Pilões, por agentes do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, em conjunto com equipes táticas da 1ª Cia. Os agentes do Serviço Reservado foram acionados por um policial de folga, que informou sobre a presença de suspeitos de tráfico, armados, no endereço. No local e durante cerco, policiais observaram a movimentação de dois suspeitos, armados, próximo à um imóvel. Eles carregavam duas bolsas e conseguiram fugir.

Após buscas, seis suspeitos foram encontrados e, segundo a PM, foram encontrados com o grupo todo o material apreendido. Após o flagrante, os suspeitos foram levados para a 108º DP (Três Rios), para medidas cabíveis. Cinco deles permaneceram detidos – sendo um menor -, autuados em diversos crimes. De acordo com a PM, um suspeito foi ouvido e liberado.