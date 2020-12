Guarda Ambiental apreende aves vendidas de forma irregular em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 17:34 horas

Volta Redonda – Uma equipe da Guarda Municipal Ambiental de Volta Redonda, ligada à secretaria de Meio Ambiente (SMMA) apreendeu na manhã desta sexta-feira, dia 4, quatro gaiolas e nove aves que estavam sendo colocadas à venda irregularmente em um estabelecimento no bairro Ponte Alta. Após atender uma denúncia feita pelo aplicativo Fiscaliza VR, a equipe constatou que o proprietário do local não tinha autorização para comercializar os animais.

Dentre as aves apreendidas, oito canários-belgas foram encaminhados para o Zoológico Municipal, onde passarão por cuidados antes de serem colocados para exposição.

“Eles passarão pelo período de adaptação, com quarentena, tratamento, vermifugação e depois serão soltos nos recintos do zoológico, provavelmente no de imersão. É importante frisar que o canário belga é um animal de espécie exótica, não pode ser feita soltura, reintrodução à natureza”, explicou o coordenador do zoológico, Jadiel Teixeira.

A outra ave apreendida é um galo que, de acordo com a secretaria de Meio Ambiente, ficará sob os cuidados de um fiel depositário. As gaiolas poderão ser retiradas no zoológico a partir da próxima segunda-feira.

A prefeitura, através de seus órgãos de fiscalização, está vigilante aos crimes de maus tratos aos animais e ao comércio irregular e/ou ilegal de animais. Esse tipo de comércio é passível de multa e apreensão dos animais, segundo informou a coordenadora de Proteção e Bem Estar Animal da SMMA, Alexsandra Fernandes.

“A orientação é para que as pessoas não fomentem o comércio irregular ou ilegal de animais. Vamos combater esse crime ambiental na nossa cidade e qualquer um pode denunciar crimes dessa natureza pelo Fiscaliza VR”, alertou Alexsandra.