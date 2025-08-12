terça-feira, 12 agosto 2025
Fale conosco

Guarda Ambiental de Barra Mansa prende homem no bairro Barbará

Suspeito foi flagrado pichando um muro e multado por crime ambiental previsto na Lei Federal nº 9.605/1998

by alice couto

Foto: Divulgação

Barra Mansa – Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa flagraram na tarde desta terça-feira (12), um homem de 20 anos pichando um muro às margens da Avenida Sérgio Braga, na altura do bairro Barbará. O suspeito, morador de Volta Redonda, alegou que estava refazendo o desenho porque a pichação anterior havia sido apagada após serviço de manutenção com a pintura da estrutura.

Questionado pelos agentes sobre a autorização para a intervenção, informou não possuir qualquer permissão. Diante da situação, o jovem recebeu voz de prisão com base no artigo 65 da Lei Federal nº 9.605/1998 (crimes ambientais). Ele foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.

Além da responsabilização criminal, o suspeito também foi multado administrativamente, conforme prevê o artigo 75 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

 

 

Você também pode gostar

Atletas de Piraí conquistam medalhas na Copa do...

Operação da Polícia Civil apreende drogas e rádio...

VR: Professores da UFRJ intensificam preparação de estudantes...

Operação coíbe criação irregular de cavalos em condomínio...

PF deflagra operação contra armazenamento e compartilhamento de...

Indústria fluminense lidera crescimento nacional, mas tarifaço preocupa

Teatro Gacemss recebe espetáculo “Embrulha pra Viagem”

Alerj discute PL para combater adultização infantil no...

Volta Redonda realiza 30ª edição do Encontro de...

Jovens de VR participam de ações educativas em...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996