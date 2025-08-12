Guarda Ambiental de Barra Mansa prende homem no bairro Barbará

Barra Mansa – Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa flagraram na tarde desta terça-feira (12), um homem de 20 anos pichando um muro às margens da Avenida Sérgio Braga, na altura do bairro Barbará. O suspeito, morador de Volta Redonda, alegou que estava refazendo o desenho porque a pichação anterior havia sido apagada após serviço de manutenção com a pintura da estrutura.

Questionado pelos agentes sobre a autorização para a intervenção, informou não possuir qualquer permissão. Diante da situação, o jovem recebeu voz de prisão com base no artigo 65 da Lei Federal nº 9.605/1998 (crimes ambientais). Ele foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.

Além da responsabilização criminal, o suspeito também foi multado administrativamente, conforme prevê o artigo 75 do Decreto Federal nº 6.514/2008.