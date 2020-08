Guarda de Magé é preso com arma em Rio Claro suspeito de ameaçar família

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 19:54 horas

Rio Claro – Policiais da 4ª Companhia, do 28º BPM, prenderem no final da noite de domingo, dia 9, um guarda de Magé, que estava com um revólver calibre 38, e oito munições intactas do mesmo calibre, em Rio Claro.

Os agentes foram ao local apurar denúncia de que suspeitos arrombaram uma casa na Rua António Grijo, e estariam ameaçando os moradores.

Ao chegarem ao local, os agentes depararam com o suspeito que passou a chamá-los de “colega”. Os PMs apreenderam a arma, que estava com o guarda, e o levaram para a 168ª DP (Rio Claro).