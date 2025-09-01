Guarda Municipal apreende moto clonada em Volta Redonda

Volta Redonda – Guardas municipais de Volta Redonda apreenderam uma motocicleta clonada no bairro Voldac, no sábado (30). A ação foi possível após câmeras com leitura de placas veiculares, as OCRs (Optical Character Recognition), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), flagrarem o veículo em circulação pelas ruas da cidade.

Os agentes retornavam de um atendimento no bairro Santa Rita do Zarur quando receberam, por meio de um policial civil, o alerta de que uma motocicleta registrada como clonada no sistema do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) estava próxima à localização deles.

O condutor foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). A irregularidade foi confirmada após contato com o proprietário legítimo, morador de Angra dos Reis, e o suspeito permaneceu preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A motocicleta foi apreendida e ficará à disposição da autoridade policial para a realização de perícia.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da tecnologia e da integração entre os órgãos de segurança.

“Graças à integração entre as forças de segurança, ao investimento em tecnologia e em softwares de ponta que o município realizou, estamos conseguindo identificar e retirar de circulação veículos clonados. Esse sistema resguarda os agentes de segurança pública, mas também protege os proprietários de veículos que estão em situação regular e poderiam ser injustamente prejudicados com multas ou até responsabilizações criminais”, pontuou Coronel Henrique.

O secretário também reforçou a necessidade de atenção no momento da compra de veículos.

“É fundamental verificar a regularidade junto aos órgãos de trânsito antes de fechar qualquer negócio. Em casos de clonagem, o comprador pode perder o veículo, ter prejuízos financeiros e ainda responder criminalmente. A checagem prévia é a forma mais segura de evitar transtornos”, orientou.