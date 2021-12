Guarda municipal de Paraty prende em fragrante um homem suspeito de furtar uma loja

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2021, 08:32 horas

Paraty- Na quinta-feira, dia 30, a Guarda Municipal de Paraty surpreendeu em fragrante um homem suspeito de furtar uma loja comercial no centro histórico da cidade.

De acordo com informações da GM, o homem de 34 anos é natural do Estado do Paraná e estava morando há quatro anos em Paraty.

O material do furto foi todo recuperado pela GM e devolvido ao dono do estabelecimento. Já o suspeito de furto foi conduzido à 167ª Delegacia de Polícia para registro do caso.