Guarda Municipal de Volta Redonda apreende mais doze motos barulhentas

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 19:28 horas

Volta Redonda – Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recolheram 12 motocicletas e um carro ao Depósito Público no último fim de semana, realizando mais de 150 abordagens durante a Operação ‘VR em Ordem’. Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a operação tem o objetivo de manter o ordenamento na cidade, principalmente nos locais de maior movimento ou durante os eventos.

Na sexta-feira, dia 4, em uma operação realizada em frente à sede da GMVR, na Ilha São João, foram recolhidas oito motocicletas por diversos motivos: o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); veículos sem placas; direção ameaçando pedestres e CNH suspensa.

No sábado (5), um evento no Aero Clube, no bairro de mesmo nome, atraiu centenas de pessoas e a Guarda Municipal se concentrou no local, a partir do final da tarde, com o objetivo de manter a ordem do lado de fora. Estiveram presentes agentes da GMVR e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), para coibir os ambulantes ilegais. Os bairros Bela Vista e Vila Rica também foram monitorados por estarem sediando eventos. Além disso, foi fiscalizada a Praça da Colina, bem como os restaurantes e bares do Retiro.

Os guardas municipais encaminharam ao Depósito Público mais quatro motocicletas: duas com escapamento adulterado; duas sem placas; e uma com o condutor sem a CNH. Essa mesma irregularidade foi identificada com o motorista de um carro modelo Vectra e de cor prata.

Para o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, “além das operações de fiscalização, contamos com a ajuda da população que, com as suas denúncias, norteiam as ações da Guarda Municipal, que pode planejar melhor as suas ações. Liguem para a Central de Atendimento Único (CAU), pelos números 153 ou 190”, explicou.

O secretário Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, informou que “os focos são a moto barulhenta, os veículos sem placas, condutores sem capacetes, além dos veículos com som abusivo, que geram inúmeras reclamações”, afirmou, explicando ainda que “o objetivo não é acabar com os eventos, mas que eles aconteçam em níveis aceitáveis, sem causar tantos transtornos e sem perigo para quem foi ao evento para se divertir”, frisou.