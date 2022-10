Guarda Municipal de Volta Redonda identifica moto clonada

Matéria publicada em 15 de outubro de 2022, 11:41 horas

Serviço de Inteligência da corporação observou adulteração nas características do veículo e encontrou suposto proprietário pelo cadastro do Detran

Volta Reedonda – O Serviço de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), após verificação detalhada nas características e número de identificação em motocicleta recolhida ao Depósito Municipal, concluiu se tratar de veículo clonado. Por meio do cadastro do Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro), o suposto proprietário da moto foi encontrado, confirmando a clonagem.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, os agentes desconfiaram da procedência da motocicleta, recolhida em 29 de setembro por falta de placa de identificação e estacionamento irregular no bairro Padre Josimo, quando o veículo não foi requerido pelo proprietário.

“Passados os dez dias do prazo para que o dono buscasse a motocicleta no depósito, resolvemos avaliar o veículo e identificamos mudança da cor original e pintura por cima dos números de identificação. Após procurarmos o suposto proprietário em seu endereço no Retiro, ele veio até nós com a motocicleta original”, contou Batista.

Luiz Eduardo foi informado então sobre a clonagem do veículo em seu nome, que estava sendo utilizado de forma irregular e cometendo infrações de trânsito. “Quero parabenizar os agentes da Guarda Municipal pelo excelente trabalho e pela dedicação ao ofício. Sem a descoberta, nunca saberia do problema. Agora, graças as orientações que recebi, posso recorrer e limpar o meu nome”, falou Luiz Eduardo.