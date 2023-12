Guerra do tráfico deixa um morto em Pinheiral

Pinheiral – Elias Fabiano da Silva Dias, de 21 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua casa, no bairro Parque Maíra, por volta das 23h30 de domingo (3). Segundo o apurado pela reportagem, ele era tido como gerente do tráfico na localidade e seus rivais já tinham a intenção de executá-lo. Tanto que, dias antes, um homem – supostamente ‘frente’ do tráfico – esteve na cidade, acompanhado por outros criminosos de Volta Redonda, com o intuito de consumar o homicídio.

De acordo com testemunhas, Elias Fabiano foi morto na cozinha de casa por dois homens vestidos de preto e encapuzados. A Polícia Militar foi acionada e, no local, apreendeu um revólver calibre 32; uma arma de pressão; um cartucho intacto e seis munições – material que supostamente pertenceria à vítima. A cena do crime foi preservada até a chegada da Perícia. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, Volta Redonda. O crime será investigado pela 101ª Delegacia de Polícia.