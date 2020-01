Matéria publicada em 18 de janeiro de 2020, 14:29 horas

Angra dos Reis- Um homem armado foi detido pela PM na sexta-feira (17) após ameaçar os moradores de um condomínio, no bairro Banqueta, em Angra dos Reis. Policiais militares apreenderam um revólver, calibre 38, com a numeração suprimida, e 02 munições do mesmo calibre intactas.

O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).