Homem armado é preso no Loteamento Nova Esperança

Barra Mansa – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso na tarde desta segunda-feira (25) no Loteamento Nova Esperança. Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar receberam uma denúncia dando conta de que havia pessoas armadas no local. A guarnição atendeu ao chamado e abordou o homem, que portava uma pistola 9mm municiada. Ele foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o caso será apurado.