Homem armado fica ferido em acidente de trânsito

Matéria publicada em 30 de outubro de 2022, 10:08 horas

Volta Redonda – Um homem, de 51 anos, que conduzia uma moto, ficou ferido, ao se envolver em um acidente de trânsito , na Avenida Beira Rio, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. A colisão ocorreu no sábado (29). O motociclista bateu num Ford Ka, conduzido por uma mulher, que vinha na pista sentido contrário.

Ela não se machucou. Policiais militares foram informados no local do acidente, que o motociclista estava armado e que ele discutiu com o motorista de um outro carro, que se evadiu.

Durante a discussão, o motociclista acabou batendo no Ford Ka. Os PMs também foram informados que o motociclista tinha sido levado para um hospital da cidade.

Ainda no local do acidente, os policiais recolheram duas munições de calibre 357. O motociclista foi localizado numa unidade hospitalar e informou o local onde estava arma, que foi apreendida pelos agentes.

A ocorrência da PM foi resgistrada na Delegacia de Volta Redonda.