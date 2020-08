Homem armado rouba carro em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 08:57 horas

Volta Redonda – Um morador do bairro Água Limpa, em Volta Redonda, foi vítima de um assalto na noite da quarta-feira (19). Ele teve seu veículo, modelo Corsa, placa LBP-3J68, roubado por um homem, não identificado, enquanto manobrava o veículo na Rua Siqueira Campos.

Segundo informações, o homem teria se aproximado do proprietário do automóvel e perguntado sobre um determinado endereço. Após a abordagem, o suspeito, armado, teria sacado uma arma e mandado a vítima sair do carro, fugindo em seguida.

O registro do roubo foi feito na 93ª DP (Volta Redonda). Qualquer informação sobre a localização do carro pode ser dada à Polícia Militar (190).