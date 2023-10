Homem atropela e mata dois cavalos ao perseguir ex-namorada

Resende – Um homem de 38 anos foi preso depois de atropelar a ex-namorada, de 42 anos, e seu atual companheiro, de 32, na noite deste domingo (29), na Estrada Resende – Riachuelo.

O Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que havia um acidente de trânsito com vítima. No local, porém, a equipe foi informada de que ocorria uma cavalgada no momento em que um Peugeot 2008 atropelou os dois cavalos que estavam sendo montados pelas vítimas.

Os animais morreram no local, e os três envolvidos no caso foram conduzidos ao Hospital de Emergência para atendimento médico. O condutor do Peugeot foi autuado por tentativa de homicídio e preso.