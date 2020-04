Homem baleado morre a caminho do HSJB, em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 10:12 horas

Volta Redonda – Um homem, vítima de disparos de arma de fogo, morreu a caminho do Hospital São João Batista (HSJB) nesta quinta-feira, dia 16, após ser baleado do tórax e no braço. O crime ocorreu na Rua 201, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Segundo testemunhas, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada caída em frente a uma casa, logo após os barulhos dos disparos. O proprietário do imóvel acionou a PM.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser atendida no hospital. Segundo a PM, a vítima não portava documentos.