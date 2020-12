Homem baleado no Morro da Conquista está em estado grave e polícia apura o crime

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 19:41 horas

Volta Redonda – Um homem, de 30 anos, baleado na manhã desta quinta-feira (3), foi submetido a uma cirurgia no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde permanece em estado grave. O crime foi no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, também em Volta Redonda.

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, instaurou um inquérito policial para apurar a tentativa de homicídio. O policial mandou ouvir testemunhas e orientou inspetores a colher o depoimento da vítima, assim que ela restabelecer o seu estado de saúde.

Até o momento, Edézio não descarta nenhuma hipótese para justificar o motivo do crime. O local onde o homem foi baleado é considerado um dos redutos do tráfico da cidade. Policiais civis e militares estiveram no local do tiroteio, assim como peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), cujo resultado do laudo está sendo aguardado pelo delegado.

Edézio vai anexar o documento no procedimento investigativo que ele instaurou. Os agentes apuram se o homem foi no Morro da Conquista ou se era morador, entre outros motivos.

A intenção dos policiais é prender o criminoso e descobrir as circunstâncias da tentativa de homicídio. Por isso, qualquer informação que possa auxiliar o trabalho de apuração das polícias Civil e Militar, poderá ser feita pelos Disque Denúncia do 28º BPM (08000-260-667), ou 197 (93ª DP).