Homem com anotações criminais é assassinado em Resende

Matéria publicada em 17 de março de 2021, 15:42 horas

Resende – Thyago Roque Pereira, conhecido como Castor, de 26 anos, foi assassinado nesta quarta-feira, dia 17, em Resende. O crime foi na Rua Djalma Gomes Jardim, no Morro do Batista.

Policiais do 37º Batalhão da PM foram ao local para verificarem denúncia de disparos de arma, quando avistaram a vítima caída no chão. Foram prestados os primeiros atendimentos médicos, mas Thyago não resistiu e morreu.

Segundo os agentes da PM, Thiago foi detido para averiguação, no dia 14 de janeiro deste ano, também no Morro do Batista. Os policiais descobriram, na ocasião, que contra ele havia cinco anotações criminais, por tráfico de drogas, homicídio e roubo.

Também foi descoberto que contra Thyago havia um mandado de prisão, sendo levado para a Delegacia de Resende, na época.