Homem com mandado de prisão por tráfico é preso com cocaína em Visconde de Mauá

Visconde de Mauá – Um homem foi preso, nesta terça-feira (8), com 30 pinos de cocaína por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Ação aconteceu no Lote Dez, em Visconde de Mauá.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local cumprir o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Resende. Eles localizaram o suspeito que estava com 30 pinos de cocaína no momento da abordagem.

Ele foi levado junto com o material apreendido para a 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.