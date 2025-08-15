sexta-feira, 15 agosto 2025
Homem com mandado de prisão por tráfico é preso em Barra Mansa

Suspeito foi detido no bairro Santa Inês durante a Operação “Impacto” e levado à 90ª DP

Foto: Divulgação

Barra Mansa – Agentes do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) do 28º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na tarde desta sexta-feira (15), um homem de 24 anos com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 14h, na Rua Heckel Tavares, no bairro Santa Inês, durante a execução da Operação “Impacto”.

O suspeito foi abordado e identificado pelos agentes do GAT II, o 1º sargento Pablo, 2º sargento Flávio, 3º sargento Cardoso, 3º sargento Werneck e cabo Túlio. Com o homem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta ao sistema, foi constatada a existência do mandado expedido pela Justiça.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde teve o mandado confirmado.

