Homem condenado a 15 anos de prisão por matar e enterrar o corpo do patrão é preso

Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 18:15 horas

Barra do Piraí – Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam nesta quarta-feira (12), um homem condenado a 15 anos de prisão, por matar e enterrar o corpo do patrão, em um cemitério clandestino, em Valença.

Atala explicou que o crime ocorreu em 1998. O delegado, no entanto, não divulgou o motivo do assassinato.

O delegado disse que o criminoso chegou a ficar preso dez anos, mas obteve uma decisão favorável a sua liberdade.

– A Justiça expediu um novo mandado de prisão contra o acusado, que foi cumprido nesta quarta-feira, por policiais da 88º DP. Esta foi mais uma prisão, resultado da força-tarefa realizada em Barra do Piraí a fim de prender autores de homicídios – disse Atala.