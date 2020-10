Homem condenado por crime de roubo é preso em ônibus de turismo na Via Dutra

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 20:47 horas

Itatiaia – Policiais rodoviários federais detiveram nesta terça-feira (6), um homem que tinha mandado de prisão condenatória por roubo. Ele estava em ônibus de turismo, que foi interceptado pelos agentes na Via Dutra, Km 318, em Itatiaia.

Os agentes da PRF informaram que o passageiro foi condenado a 12 anos de prisão, e que o mandado de prisão foi expedido no dia 4 de abril de 2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com validade até 22 de julho de 2024.

O homem foi levado para a 99ª DP (Itatiaia), e estava para ser transferido para o sistema prisional para cumprimento do mandado.