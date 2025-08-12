terça-feira, 12 agosto 2025
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Barra Mansa

Suspeito foi localizado no bairro Jardim Boa Vista

Suspeito foi encontrado em ação coordenada pelo delegado da 90ª DP (Foto: Divulgação)

Barra Mansa – Agentes da 90ª Delegacia de Polícia prenderam, na manhã desta terça-feira (12), um homem, de 45 anos, condenado pela 2ª Vara Criminal de Barra Mansa a 12 anos e 8 meses de prisão por estupro. O suspeito foi localizado no bairro Jardim Boa Vista, em Barra Mansa, em ação coordenada pelo delegado da DP.

O homem foi condenado por dois casos de estupro de vulnerável cometidos contra a mesma vítima, uma criança de 11 anos. O primeiro caso teria ocorrido na residência dos pais da menina, enquanto o outro teria acontecido em um templo religioso. Ele será recolhido ao sistema penitenciário, onde cumprirá sua condenação.

 

