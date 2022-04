Homem condenado por tráfico de drogas é preso em Barra do Piraí

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 08:14 horas

Barra do Piraí – Agentes da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam, na segunda-feira (25/04), um foragido do sistema prisional que atuava como “soldado do tráfico” de uma facção criminosa em Barra do Piraí. A ação contou apoio da Polícia Militar.

O homem, de 25 anos, foi localizado no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. Segundo os agentes, ele possui duas condenações por tráfico de drogas e foi preso pela primeira vez, em 2016. No dia 30 de dezembro de 2021, ganhou o benefício da saída temporária de Natal e não retornou à cadeia.

Após ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde terminará de cumprir sua pena de 9 anos.