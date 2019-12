Homem é agredido com bastão de beisebol em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2019, 18:41 horas

Policias civil e militar procuram por dois suspeitos de serem os autores da agressão

Paraíba do Sul- Policiais da 107ª DP (Paraíba do Sul) e agentes do 38º Batalhão da PM, procuram por dois homens, que usaram um bastão de beisebol, para agredir Nilmar da Costa Pinto, conhecido como Nil Folia. O crime foi próximo a um quiosque, no bairro Inema, em Paraíba do Sul. Os criminosos fugiram numa moto.

A vítima está internada desde terça-feira (17), no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. O motivo da agressão ainda é desconhecido pela polícia.

Um policial civil esteve nesta quinta-feira (19), no hospital, mas foi informado pelo própria vítima, que não tinha condição de prestar depoimento devido ao seu estado de saúde.

A delegada titular, Cláudia Nardy Abbud, vai aguardar a recuperação da vítima para que ele possa comparecer a 107ª DP.