Homem é assassinado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 16:39 horas

Barra do Piraí – Ronaldo Brandão da Silva Filho, conhecido como Russão, de 36 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira, dia 3, na Santa Casa de Barra do Piraí, onde estava internado desde o dia anterior quando foi baleado. O crime foi na Travessa Ernesto Francisco, no Centro. Ele foi atingido com um tiro no peito e outro no braço.

Na ocorrência da Polícia Militar consta que os autores dos tiros estão identificados e que teriam chamado a vítima, que estava na casa dela. Em seguida, uma testemunha ouviu barulho de tiros e encontrou Ronaldo caído no mato.

Policiais militares chegaram a conversar com a vítima, antes que ela fosse levada para o hospital e, segundo os agentes, Ronaldo informou aos agentes os nomes das pessoas que atiram nele.