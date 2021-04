Homem é assassinado em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (6), no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. O crime, registrado na 90ª DP, aconteceu dentro de uma residência localizada na Rua Júlio Teixeira Guimarães.

A Polícia Militar foi acionada para verificar disparos de arma de fogo e encontrou a vítima com perfurações por arma de fogo nas costelas e tórax. Não há informações sobre as circunstâncias do crime. Após perícia, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços, em Volta Redonda. Ninguém foi preso.

Outro caso

Há informações sobre o assassinato de outro homem, morto a tiros, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. O caso teria sido registrado na Rua Caxambu, próximo à uma quadra poliesportiva. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a PM e até o momento desta publicação, não obteve respostas sobre o suposto crime.