Homem é assassinado em Resende

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 11:23 horas

Vítima tinha 40 anos; segundo a PM, testemunhas informaram que ao menos, três suspeitos estariam envolvidos no crime

Resende – Um homem, de 40 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira, 14, na Avenida Marcílio Rodrigues, no bairro Marrocos, em Resende. O crime foi registrado na 89ª DP.

Policiais militares do 37º Batalhão estiveram no endereço a fim de verificar disparos de arma de fogo, e, ao chegarem, encontraram a vítima já sem vida. A PM informou que o Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local. Após perícia da Polícia Civil, foi averiguado que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, sendo no tórax e no rosto, possivelmente de calibre 38.

De acordo com a PM, testemunhas informaram que três suspeitos, não identificados, em um veículo, não especificado, cor prata, atiraram em direção à vítima e fugiram sentido ignorado. O corpo foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Resende.