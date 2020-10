Homem é assassinado em Resende 

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 11:28 horas

Resende – Aguinaldo Henrique Thomé, de 34 anos, foi assassinado na noite de sexta-feira, dia 30, em Resende. O crime na Rua G, no Parque Embaixador.

Uma testemunha informou aos policias militares, que a vítima foi morta a tiros por ocupante de um veículo Sandero, vermelho. Os tiros foram disparados no momento em que a vítima chegava em casa.

Aguinaldo foi socorrido no Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

PMs foram informados, no local do homicídio, de que a vítima tinha envolvimento com uma facção criminosa, com reduto no bairro onde morava, e passagem pela polícia por crime de vias de fato.